Quentin BARAER

Ingénieur junior spécialisé dans la thermique et l’énergétique et de ce fait, particulièrement concerné par les problématiques énergétiques et soucieux d’y apporter des réponses, je souhaite contribuer à la recherche, au développement et à la promotion de solutions de production et de valorisation énergétique durables et respectueuses de l’environnement



Mes compétences :

CFD

Thermique du bâtiment

Combustion

Mécanique des fluides

Turbomachines

Thermodynamique