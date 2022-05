Quentin BARAER

Un choix d'orientation vers la logistique pour sa diversité.

Une poursuite d'études vers les achats/approvisionnements pour posséder cette double compétence qui me semble importante.

Une rigueur et une autonomie dans mon travail acquise lors de mon expérience à la SNCF.

Un sens du travail en équipe et des priorités développés chez Avenir Telecom.

Une polyvalence et une aisance relationnelle acquises chez DEVRED.



Des compétences techniques et d'analyses démontrées durant mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access