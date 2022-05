Romain HUGON

2007 – Editions Casterman Bruxelles (Belgique) – Stage obligatoire

Du 01/01/07 Au 01/07/07

Assistant du responsable «droits et marchés dérivés» et «ventes directes»

-Cession de droits vers la presse, le cinéma, et les industriels,

-Développement du portefeuille de clients ventes directes,

-Prospection vers la presse quotidienne nationale belge et française,

-Création d’opérations spéciales et suivi de fabrication,

-Responsable des prépublications presse, réalisation de plan médias

-Assistant du service international...





2006 - Super U Sisteron (04) - Travail saisonnier

Du 01/06/06 Au 30/08/06

Responsable de rayon liquide, gestion d’équipe saisonniers, des stocks et des commandes.



2005 - Gasoline Graphic Marseille (13) Stage obligatoire

Du 01/01/05 Au 01/05/05

Responsable de la prospection client, développement de la clientèle, réalisation d’une plaquette et d’un fichier client. Assistant à la réalisation du site Internet.



2004 INTERMARCHE Peipin (04) - Travail saisonnier

Du 01/06/04 Au 30/08/04

Responsable de rayon, réceptionnaire.

Gestion des stocks et des commandes surgelés.



Mes compétences :

Commercial

dynamique

Flexible

Marketing

ventes