Erwan LIVORY

Mes différentes formations et expériences professionnelles m'ont permis d'appréhender des domaines d'applications variés, notamment celui de la grande distribution et de la logistique.



Mes fonctions et rôles au sein de structures de différentes tailles, m'ont fortement sensibilisés aux problématiques posées par la mise en place et la maintenance d’outils informatiques devant apporter une réponse globale, fiable et évolutive.



Le pilotage de projet informatique, ainsi que mon rôle d'encadrement et de coordination d’équipes dans toutes les phases d'études, conception, qualification, déploiement et maintenance , m'ont appris l'importance du management et de l'aspect relationnel dans la réussite de tous projets.



L’accompagnement et le suivi de dossier client me permettent de mesurer les enjeux économiques des projets à mener à terme en respect des coûts et délais, tout en garantissant un reporting continu.



La mise en œuvre et la participation au support client m’ont également permis d’acquérir la rigueur et la réactivité nécessaires à apporter aux utilisateurs dans le cadre d’un contrat de service.



Mes compétences :

Gestion de projet

Oracle

Microsoft SQL Server

Windev

SAP Business One

SQL

Logistique

Informatique

Management

Reporting

Grande distribution

Maintenance

Planification

PL/SQL