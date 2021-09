Vincent ROY

Gérant de 2 sociétés:



ACANTECH: Société d'édition de logiciel (www.acantech.fr) dans le secteur du CHR. Nous commercialisons avec 3 associés le produit CHR365, logiciel hôtelier et de restauration conçu par des professionnels pour les professionnels. N'hésitez pas à aller visiter notre site web: www.chr365.fr



ENNOVSYS: Jeune société Nantaise spécialisée en développement sur mesure sous les AGL PCSOFT WinDev, WebDev et WinDev Mobile.



Nous proposons les services suivants:



- Développement sur mesure au forfait.

- Délégation de personnel (régie).

- Reprise complète de vos applications, sites web et Mobiles (TMA)



Nous intervenons principalement sur le territoire français, mais nos missions nous amènent également vers d'autres contrées (Suisse, Belgique, Nouvelle Calédonie ...)



Si vous souhaitez discuter d'un projet ou tout simplement prendre contact, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous.



Tel: 06.86.67.72.32

Mail: contact@ennovsys.fr

Web: http://www.ennovsys.fr

Skype: vincentroy11



Mes compétences :

WinDev

WebDev

WinDev Mobile

GED

Développement Android

WLangage

Developpement IOS