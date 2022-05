Shéhérazade HENRION

• Elaboration et pratique de techniques marketing et commerciales

• Suivi commercial avec différents types de partenaires et clients

• Mener des actions de gestion de ressources humaines

• Gestion des fournitures et des commandes

• Suivi des dossiers et facturations

• Ouverture et suivi de l’activité de plusieurs sites en France et à l’Etranger

• Management d’équipes

• Prise de RDV et gestion de plannings

• Maîtrise du Pack Office

• Très bon niveau d’anglais, bon niveau d’italien et espagnol niveau scolaire