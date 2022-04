Erwan MADAULE

Après une expérience de 7 ans en tant que cadre dans le secteur de la distribution (grande distribution et distribution spécialisée, je suis actuellement COURTIER en Prêt Immobilier au sein de la société INVEST COURTIER EFFICACE, en Loire-Atlantique



- BÉNÉFICIER DES MEILLEURS TAUX DU MARCHE

- NEGOCIATION COMPLETE DE VOTRE PROJET IMMOBILIER (primo-acquisition, investissement locatif , résidence secondaire, rachat de prêt,soulte...).

- UN SUIVI COMPLET DE VOTRE PROJET JUSQU'A SON ABOUTISSEMENT



2008-2010 Directeur adjoint d'hypermarché (49)



- Gestion de l'animation commerciale et marketing du magasin

- Encadrement et animation d'équipe magasin (manager agents de maîtrise et cadres)

- formation, coaching, évaluation de l'équipe magasin

- Gestion des stocks, élaboration des plans de fidélisation

- réorganisation des surfaces, organisation et suivi rénovation magasin.



2006-2008 Manager département non-alimentaire dans ce même magasin.



2004-2006 Directeur de magasin distribution spécialisée pendant, 1 an en tant que mandataire associés (créationd'une société de service pour le compte de l'enseigne). (Dépt 29 et 14).



De formation Bac+3 MARKETING, DEUG;



Depuis Novembre je suis membre de l'association Cadr'Action (Rezé-44), Dynamisation à la recherche d'emplois des cadres.