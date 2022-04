Erwan MADIGOU

Bonjour,



Je suis actuellement Préparateur Chargé d'affaire en END "Essai non Destructif". Au cours de mon parcours professionnel, j'ai successivement occupé les postes d'inspecteur en suivi soudage à l'institut de soudure, puis d'inspecteur niveau 1 UIC à la raffinerie des Flandres du groupe TOTAL.

C'est à travers ces deux premiers postes que j'ai pu acquérir des compétences dans le domaine de la métallurgie, du soudage, des contrôles et essais non destructif, ainsi que dans la réglementation des équipements sous pression "dit conventionnel".



Mon but est de renouer ou de créer des contacts avec des personnes ayant un profil en lien avec ma profession.





Mes compétences :

Veille réglementaire

Métallurgie

Contrôle non destructif

Corrosion

Mécanique

Inspection

Chaudronnerie