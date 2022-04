Erwan MAISONNEUVE

Je suis admis à l'ITIN, école supérieure d'informatique appartenant à la CCI de Versailles Val d'Oise Yvelines, pour y suivre le Master en sécurité des réseaux informatiques pour une durée de 2 ans



Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise se situant en Ile-de-France, afin d'y préparer ma formation d'apprentissage en alternance sur un rythme de 8 semaines d'entreprise / 5 semaines de cours pour une durée de deux an.



Je suis à la recherche si possible d'un poste d'apprenti en ingénierie réseaux ou télécommunications mais je reste ouvert a toutes propositions concernant le développement informatique.



Titulaire d'un Licence professionnelle réseaux et télécommunications effectué également en apprentissage, j'ai pu confirmer l'intérêt que je porte à l'informatique.



De plus j'ai pu acquérir des compétences au cours de cette formation, d'une part en entreprise ou j'ai pu participer à des projets comme la création d'un serveur de supervision (Nagios, Cacti), l'administration active directory ainsi que du support utilisateur, et d'autre part lors de la formation à l'école ou j'ai pu acquérir les compétences suivantes: Administration d'une base de données Oracle, Langages(Java, C, C#), Systèmes (Linux, Windows Serveur), TCP/IP.



Mes compétences :

DSI

Informatique

SSII

Télécommunication