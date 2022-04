Erwan MARAIS

L'école du Nouveau Monde est un espace dédié à tous les entrepreneurs qui ont envie de construire un projet en prenant en compte les nouvelles règles du jeu numériques. L'homme est en train de vivre la plus grande Evolution de son histoire avec l'internet. L'économie n'a jamais évolué aussi rapidement. N'importe quelle activité peut basculer très rapidement dans un sens ou dans un autre.



Le savoir en lui-même n'est plus une valeur marchande, vous devez lui associé votre savoir être et donné du sens à votre entreprise, connaitre vos valeurs, votre mission, à quoi avez-vous envie de contribuer etc.....



Ne subissez plus votre environnement, devenez leader de votre secteur et inspirez le monde autour de vous.



Mes compétences :

PNL

Animateur

Analyse transactionnelle

Coaching d'équipe

Team building

Coach

Coaching

Conférencier

Formation

Soin énergétique

Communication externe

Directeur commercial

Acteur