Erwan MASQUELIER

Mise en place de la chaîne de transport door to door proposant les meilleurs solutions en terme de tarif et transit time pour conteneur complet, groupage, conventionnel et roulant à destination pays africains

J'ai participé à la mise en place de suivi de commande personnalisée pour divers client par le biais de tableau reporting mis a jour automatiquement par le biais du système d'exploitation.









Mes compétences :

Afrique

Logistique

achat transport

Négociation commerciale

asie

pilotage de flux