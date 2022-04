Erwan MEYER

De formation supérieure bancaire et immobilière, j'exerce depuis 6 ans dans le domaine financier . Auparavant , je travaillais dans le secteur immobilier depuis un peu plus de deux ans . Recruté par le crédit immobilier de France, étant alors apporteur d 'affaires depuis le début de ma carrière professionnelle . J' ai rapidement monté en puissance au sein de mon secteur en développant les partenariats avec la majeure partie des acteurs économiques de ma région telles que différentes agences bancaires, agences immobilières, constructeurs de maisons individuelles, notaires et ainsi que les agences de courtages. Par la suite, j'ai commencé à former les nouveaux entrants au sein de ma société afin de leurs inculquer nos valeurs d' entreprise ainsi que la maîtrise de nos apporteurs d 'affaires et la diversification de notre clientèle compose de particuliers également. La transmission de savoir faire que m'a inculqué le CIF et la gestion de crises m' a permis de développer mes compétences. Aujourd'hui j occupe un poste de délégué mutualiste itinérant sur la Basse Normandie. Je suis en charge de démarcher une clientèle de professionnels, de promouvoir des produits de retraites, de prévoyance, de complémentaires santés et d'épargnes pour les entreprises du monde de l'automobile. Mon activité s'organise aussi autour de réunions d'information auprès de salaries, de comités d'entreprises, de services RH comme de gérants de structures de toutes tailles. L'objectif est de promouvoir notre groupe IRP AUTO et nos produits avec un plus grand nombre de contrats souscrits.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Conseil

Finances

Immobilier de Prestige

Adaptation et proposition

Adaptation facile

Activateur de carrières et réseau développeme

Esprit d'équipe

Challengeur

Autonomie professionnelle

Leader d opinion

Meneur d'hommes

Reconnaissance du personnel

Outsider

banque

Perfectionniste

Fiable