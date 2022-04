Erwann MEYER

Passionné depuis environ 15 ans par le développement et la création de site internet. Fondateur du site auto-evasion.com et de son forum riche de plusieurs centaines de milliers de message, devenu maintenant l'espace communautaire du site l'argus.fr ©

Je dirige actuellement la société IXOLEO SAS spécialisée dans le e-commerce (ixob.fr), et plus précisément la vente de pièces détachées et accessoires pour la maison. J'assure l'essentiel des développements informatiques et marketing ainsi que la gestion des campagnes publicitaires. Nous gérons en interne l'intégralité du stock et des expéditions.



Mes compétences :

Site internet

Référencement

Prestashop