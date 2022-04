Erwan MICHARD

DOMAINES D’ACTIVITES : Sites et sols pollués / Hydrogéologie / Toxicologie



- Maîtrise d’œuvre Travaux, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,



- Plan de gestion :

o Diagnostics pollution milieux sol – eau – air : étude historique et de vulnérabilité, organisation, suivi ou réalisation des investigations, interprétation des résultats ;

o Elaboration de schémas conceptuels ;

o Etudes Quantitatives de Risques Sanitaires / Analyse des risques résiduels,

o Plan de gestion / Etudes technico-économiques pour le choix des scénarios de réhabilitations,



- Etudes réglementaires (ICPE, Loi sur l’eau) liées aux problématiques de gestion de sites pollués ;



- Hydrogéologie : Dimensionnement d’ouvrages, prospection, essai de pompage, vulnérabilité, surveillance de la qualité des eaux souterraines.



Mes compétences :

Conseil

Réhabilitation

Environnement

Gestion de projet

Hydrogéologie

Toxicologie

Sites et sols pollués

Dépollution