Erwan MILIN

Je travaille actuellement en Normandie où j'y enseigne les sciences physiques et chimiques ainsi que les mathématiques (trois piliers de ma formation scolaire et universitaire)

Il s'agit de ma sixième expérience professionnelle depuis l'obtention de mon diplôme d'ingénieur chimiste de l'ECPM en 2004 à Strasbourg.

Une fois diplômé, j'ai très vite travaillé à Strasbourg en recherche appliquée pour une société de Consulting en technologie (AETV-Balard)

Cette activité de recherche, je l'ai poursuivie à Lyon pendant trois ans et demi au sein d'une équipe travaillant dans le domaine de la catalyse hétérogène (production in-situ d'hydrogène purifié pour alimenter une pile à combustible à basse température - PEMFC)

La chimie offrant un large spectre d'application, c'est en revenant en Bretagne en 2009, que je me suis investi dans une PME active dans le domaine du traitement des eaux usées des collectivités et des industries agro-alimentaires.

Une fois mes missions de chargé d'études accomplies, je me suis tourné vers l'enseignement, depuis le mois de septembre 2010, afin de satisfaire mon goût prononcé pour ces sciences et l'explication qu'elles en donnent de notre environnement.

Après avoir exercé dans 8 établissements différents depuis 9 ans en Normandie, j'enseigne actuellement les sciences-physiques en collège et en IUT à Rouen.



Mes compétences :

biogaz

Catalyse

Chimie

Déchets

Energie

Environnement

matériaux

Matériaux polymères

Physique

Physique Chimie

Polymères