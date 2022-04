Erwan MILLET

Après avoir passé un an dans la société LISI AEROSPACE en tant qu'apprenti technicien de laboratoire, j'ai obtenu une licence en Chimie des Matériaux spécialité Analyse des Défaillances en 2013.



J'ai travaillé durant deux ans dans la société Sophia Conseil, de 2014 à 2016, en tant que Technicien d'Etudes et de Recherche, en mission chez LISI AEROSPACE.



Je suis maintenant Technicien de Laboratoire au sein du Centre d'Etudes LISI AEROSPACE basé à Saint-Ouen L'Aumône.



Mes compétences :

Essais mécaniques

Contrôle non destructif

Analyse des défaillances