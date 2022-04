Stokvis Tapes France est l'une des 800 filiales du groupe Américain ITW.



STOKVIS France est une société qui transforme des mousses et des adhésifs pour l'Automobile.



Dans cette société, je suis en charge d'un porte feuille clients automobile de 2 M d'Euros en Europe.

Nos produits répondent à des besoins d'assemblages, de protections de surfaces , d'isolation thermique, d'isolation électrique, d'étanchéité via la découpe de mousses à façon, d'isolation acoustique via nos fleeces/feutres/feutrines...



Pour toutes demandes, je reste à votre disposition au 06.80.85.01.06 ou erwan.moncourtois@stokvistapes.fr