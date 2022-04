Karine MONCOURTOIS

J'ai été pendant 5 ans au sein du secrétariat chez les transports JEGOU , ou j'ai eu en charge les clients sur la Logistique, la saisie de commande, l'organisation de l'espace de stockage la planification et le contrôle de la réception des marchandises la préparation de commande jusqu'à la livraison chez le client. En poste actuellement en tant que facturière dans le transport je cherche à appronfondir mes compétences dans un autre poste. Mon organisation administratif en comptabilité et ressources humaine ainsi que la logistique et achats constitue un atout majeur.Je suis rigoureuse,autonome et dotée d'un bon relationnel ma capacité de travail et ma persévérance m'ont permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités.

Vous êtes en quête d'une Agent Administratif polyvalente,dynamique et organisée...

Contacter moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet