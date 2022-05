Marilyne JAN

Motivée, positive et déterminée, je suis à la recherche d'un poste d'agent immobilier sur St Malo. Et pour parfaire mon profil, je suis en formation intensive en Anglais afin de passer le Toeic!



Mes compétences :

Développer et fidéliser un portefeuille client

Prospection terrain et par téléphone un secteur

Elaborer un cahier des charges d'Appel d'offres

Planifier et organiser des opérations de com

Définir et suivre un PAC

Mener des actions de prospections ciblées

Optimiser son plan de tournées

Planifier et prioriser les visites clients

Reporting

Instruire et suivre les dossiers commerciaux

Analyse des résultats, actions correctives

Proposer des solutions aux clients

Organiser et suivre les dossiers clients

Conception et rédaction des propositions de ventes