Laurent GHENASSIA

D'une nature curieuse et enthousiaste alliée à de solides compétences techniques dans de multiples domaines, mon profil est particulièrement adapté sur des cycles de vente moyen/long à fortes valeurs ajoutées.

La création de besoins, dans un climat de confiance et d'honnêteté, me permettent d'établir et de consolider des relations sur le long terme tout en sachant obtenir des résultats rapides.

Mon parcours professionnel témoigne de ma capacité d'adaptation à différents univers tout en gardant une cohérence dans l'univers de la santé et du médical.





Mes compétences :

Santé

Oncologie

R&D

Chirurgie

Marketing

Médical

Chimie analytique

Business development

Instrumentation

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Biotechnologies

Management

Immunologie

Développement commercial

Analyse des besoins