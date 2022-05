Responsable régionale chez A'dmissions, j’accompagne au quotidien depuis près de 10 ans, consultants et experts dans la réussite de leurs missions en leur proposant un statut juridique adapté à leur situation : conseil, étude de leur projet, simulation de salaire, comparatif financier, accompagnement personnalisé.



J'établie également des relations de partenariat privilégiées avec les opérationnels clients : Manager, Acheteur, PDG, directeurs de SSII, ingénieurs commerciaux etc. pour les accompagner dans l'évolution du cadre légal du portage salarial et des nouveaux paramètres à prendre en considération dans leurs négociations avec les candidats et consultants portés.



Le portage salarial est une excellente alternative à la création d'entreprise, puisqu'il permet d'exercer simplement, en toute liberté et avec vous les avantages du salariat, une activité de consultant, formateur ou prestataire de service.



N'hésitez pas à me contacter pour discuter ensemble de la pertinence de votre projet ou tout simplement pour le plaisir d'échanger par téléphone 06.28.10.34.39 - sonia.benchik@admissions.fr

Ad'missions groupe Freelance.com

+ 20 ans d'expérience dans le portage salarial

+ 1500 experts portés

+ 16 délégations en France



Mes compétences :

Communication

Community manager

SEO

Marketing

Gestion des ressources humaines

Développement commercial

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Management commercial

Stratégie commerciale