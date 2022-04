Aline Danielle MEZUI

Aline Danielle, chef d'entreprise et fondatrice d'une association à but non lucratif et résidente en France.

j'ai travaillé pour une grande Société informatique pendant 4 ans (UNIFRA-GABON ancien UNISYS) avant de créer ma propre structure au Gabon (LOGICIEL 2000).



C'est en voyant aussi la souffrance des enfants abandonnés et les nombreux problèmes que rencontrent les enfants ici en France que m'est venue l'idée de créer cette association, qui a pour objectif principal la prise en charge Psychosociale des OEV ou OESD (orphelins et/ou .enfants vulnérable en situation difficile)



La stratégie établie en France n'est pas la même que celle de l'Afrique étant donné que la France est structurée au niveau des organismes de prises en charge alors nous avons développé deux approches bien distinctes pour chaque lieu.



Le désire de prendre en charge les orphelins m'habite, c'est pourquoi nous avons mis en place des projets pour ces enfants pour leur insertion ou leur réinsertion, ou encore des projets pour leur suivi et bien d'autre encore.



Mes ambitions sont grandes concernant mes activités. Si vous vous sentez intéressé par ce je fais alors envoyez moi un message ou contacter moi directement.



Etant une personne ambitieuse et déterminée je suis partenaire LR COSMETIC BEAUTIFUL SYSTEMS et en poste comme Agent de Magasinage Indépendant.



En fin contrat depuis décembre2014, je suis free pour d'autres challenges



