Vincent DREYFUS

J'ai découvert la dématérialisation en 2004. Je me suis spécialisé dans ce domaine. J'ai rapidemment regretté que la dématérialisation ne soit réservée qu'aux grandes entreprises.

C'est pourquoi j'ai décidé de créer LEGALYSPACE !



Imaginez un espace numérique où vous recevez, envoyez et stockez l'ensemble de votre paperasse administrative !



= > Vos factures de téléphone, vos relevés bancaires, votre contrat de mariage, etc ..., tous vos documents en un même lieu, triés et classés. Mais aussi, un lieu d'échanges avec vos partenaires (lettres de réclamation, confirmation de la modification du contrat en cours, etc...).



Et si cet espace numérique était, en plus, légal !



Je n'aurai plus à retenir les logins et mots de passe des différents sites de mes fournisseurs.



Je n'aurai plus à trouver de la place pour stocker 10 ans de relevés bancaires.



Je n'aurai plus à me soucier des incendies, dégâts des eaux et autres catastrophes qui n'arrivent qu'aux autres.



Je n'aurai plus à me soucier de faire des sauvegardes de mes échanges, au cas où mon disque dur me lâche.



Et bien, grâce aux services LEGALYSPACE, c'est maintenant possible !



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Bulletin de paie

Dématérialisation

Electronique

GED

LAD

Paie

RAD

scanner

Signature électronique

Workflow