Karine EYCHENNE

Anciennement responsable comptable et RH dans une entreprise de production (filiale d'un grand groupe américain), et suite à un licenciement économique (que j'ai moi-même mis en place!!! S'auto-licencier est une expérience à vivre, je vous assure.), j'ai décidé de risquer l'aventure de monter une entreprise.



Après avoir travaillé 9 ans avec des américains, je pensais sincèrement que créer son entreprise serait une véritable sinécure !!! Tant pis si je détruis les illusions de certaines et certains mais ce n'est pas le cas (Koh-lanta à côté c'est du gâteau !!!!)..

Mais cela forge le caractère et nous met en condition pour affronter la suite. Génial en fait !!!!



C'est un véritable challenge pour moi : j'ai certaines compétences dans différents domaines (c'est ce qui fait ma force, je crois), mais il a fallu en gagner notamment dans le commercial et le marketing. Cela ne me pose aucun problème car je pars du principe que tous les jours nous apprenons quelque chose.

J'ai même fait moi-même quelques heures de ménage, de jardinage et autres, les premiers temps, afin de connaître le métier un peu mieux. C'est plus facile de vendre son produit quand on le connaît.



Enfin, voilà après quelques mois de réflexion et de calculs intenses, quelques mois de batailles pour la création, le bébé est enfin né en août 2009. Maintenant, je suis en train de l'élever afin qu'il grandisse dans les meilleures conditions.



Vous pouvez aller voir son potentiel sur son site internet



Et si vous habitez Bordeaux et que vous ayez décidé pour 2011 de changer votre façon de vivre, AT'HOME est là pour vous y aider au mieux.



Bilan des 6 premiers mois : très positif, la croissance du bébé est excellente.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Comptabilité

Service à la personne

Contrôle de gestion

Ressources humaines

Positivité

Humour