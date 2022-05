Assidue, a l écoute , respect des consignes et j aime le travail en équipes . Je sais m adapter à chaque situation, j aime aider mon entourage



Mes compétences :

Consigner les données

Effectuer le service hôtelier

Nettoyer , désinfecter et ranger la chambre

Aider la personne dans les gestes de la vie quotid

Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties