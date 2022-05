Vanessa BANOS

Etant actuellement en reconversion professionnelle et désireuse d'orienter mon cursus vers les métiers du commerce, je souhaite par le biais de ce courrier vous soumettre ma candidature.



En effet, très attirée par les nombreux métiers et débouchés qu'offrent les professions de relation client, je désire intégrer une enseigne aussi renommée que la vôtre, afin d’effectuer un BTS Négociation Relation Client en contrat de professionnalisation pour une durée de 2 ans.



Mon expérience dans le domaine du médico-administratif et des sapeurs-pompiers m’a permis de développer mes qualités d’organisation, de rigueur ainsi que mon sens de la communication.

De nature volontaire et dynamique, je mettrai toutes ces compétences au service de votre entreprise, afin de m’intégrer dans une dynamique commune.



De plus, je suis d'ores et déjà acceptée par la CCI de perpignan pour la rentrée de Septembre 2017, ce contrat d’alternance me permettrait de mettre très vite en pratique mes apprentissages.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint