Sabrina BOUZIANE

Issue du milieu médical, je me suis orienté vers une formation en tant que Conseillère en Insertion Professionnelle. Je suis d'ailleurs en recherche active d'un poste. C'est un milieu dans lequel j'ai débuté ma carrière professionnelle et j'ai toujours voulu rejoindre ce domaine mais avec une formation.

Discrète, dotée d'une aisance relationnelle et d'une écoute active, il me semble évident que c'est une fonction dans laquelle je peux m'épanouir professionnellement et apporter aux personnes que j'accompagne un véritable accueil, des conseils et une orientation adaptée à leurs besoins et attentes.



Mes compétences :

Organisation

Relationnel

Rigueur

DISCRETE

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel