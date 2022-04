Erwan MORCET

Titulaire du BAC Technologique STI2D et du BTS SIO (Service Informatique aux Organisations), je me suis orienté sur une formation en alternance dans la licence professionnelle Réseau et Télécoms chez ITESCIA, école de la CCI Paris Ile-De-France à Cergy-Pontoise qui est le bon compromis pour ma situation personnelle et mes projets professionnels.



Etant intéressé par l'informatique depuis plusieurs années, je dispose de quelques connaissances sur le matériel informatique, des systèmes d'exploitations Windows, de Microsoft Office et ainsi que certaines notions d'Hardware et de Linux.



Etant étudiant chez ITESCIA, je recherche une entreprise qui me permettrait d'effectuer mon année d’alternance, de développer mes connaissances et mes capacités informatiques afin de les mettre en application durant cette période.



Je suis une personne attentive, motivée, sociable, ponctuelle et dynamique dans le travail et les tâches qui me sont demandées. Je suis à l’aise en équipe, je n’hésite pas à faire partager mon opinion et aller vers les autres afin de pouvoir avoir une cohésion au sein de l’équipe.

Je vous prie de bien vouloir étudier mon profil au poste de technicien informatique en alternance sur une durée d'un ans au rythme d'une semaine à l'école et l'autre semaine en entreprise.



Vous pouvez me contacter

par téléphone : 06 99 71 97 31

par mail : erwan.morcet78@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

Administration de serveurs

Administration réseaux

Programmation informatique

Réseau

Hardware

VMware

SAP

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Préparation de bornes Cisco

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory