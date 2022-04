Erwan MOULLAC

Âgée de 37 ans, je suis à la recherche d’un emploi. Je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste correspondant à mon profil.



Après 18 années d’armée, je souhaite mettre à profit toutes mes compétences au sein de votre entreprise.



L’Armée de terre m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences telles que les techniques d'interventions opérationnelles rapprochées, sécurité privée, secourisme civique et de combat.

Mais aussi des compétences en bureautique et dans divers autres domaines, tel que les métiers du bâtiment et de la logistique.



Je nourris une profonde motivation à mettre à votre service toutes mes compétences, mon intégrité et mon pragmatisme.



Mieux qu'un long discours, je vous propose de vous rencontrer à la date de votre choix, afin de vous exprimer de vive voix mes motivations à rejoindre votre entreprise.



Mes compétences :

Electrotechnique

Bureautique

Bricolage

Protection rapprochée

Secourisme

Sécurité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel