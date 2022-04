Erwan NICOLLE

Nouvellement ingénieur diplômé de l'ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers), je suis spécialisé en Qualité et Sûreté de Fonctionnement des Organisations.



Je souhaite m'orienter dans le secteur industriel. En effet, je suis plus particulièrement orienté vers le management de la Qualité ou dans la gestion de production et l'amélioration continue: contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges, vérifier le respect des normes de sécurité et de qualité du processus de fabrication, définir et améliorer les indicateurs de performance, améliorer les process (amélioration continue), manager une équipe de production.



Motivé, dynamique et mobile, je suis à la recherche d'un emploi dans les domaines de la gestion de projet et de l'amélioration continue. Je suis disponible en Septembre 2014.





Mes compétences :

anglais