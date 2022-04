Je suis Erwan Oulebsir, j'ai 20 ans et je suis étudiant en 3ème année à l'Ecole de Management Leonard De Vinci à la Défense.

Actuellement en stage au Danemark (en télétravail comme beaucoup de gens), je suis à la recherche d'une alternance à partir de septembre prochain dans le cadre de mon Master en Finance et Contrôle de Gestion.

Un poste dans ce domaine me permettrait d'avoir une approche globale et approfondie des différentes activités liés au secteur de la finance et du conseil qui m’intéresse tout particulièrement.



Pouvoir faire de l'alternance est pour moi une chance. J'ai vraiment l'intention, durant ces deux années, de joindre mes connaissances théorique à la pratique mais aussi d'acquérir des competences via l'experience qui est pour moi la meilleure des formations.

Sérieux, investi et prêt à s’adapter je souhaiterais débuter mon alternance dès le mois de septembre 2020.



Mes compétences :

Soft Skills

Microsoft Office 365

Slack

Google Drive