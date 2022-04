Erwan PENNEC

22 rue des Sarrazins 59000 Lille

Téléphone : 06 50 70 80 74

Email : mrpennec@yahoo.fr

36 ans

Célibataire, permis B INGENIEUR MECANIQUE



COMPETENCES

Gestion de projet

Conception mécanique Gestion de production DAO / CAO

Résistance Des Matériaux

Méthodes Hydraulique

Calculs

Mise en service

FORMATION

2003-2004 Master Professionnel Ingénierie Mécanique, Université de Valenciennes

2001-2003 Maîtrise de Sciences et Techniques Conception Mécanique, Université de Valenciennes

1999-2001 DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT de Brest

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Juillet 2013 Ingénieur Mise en Service, Fives Cail (Ind. Sucrière), Villeneuve d’Asq

 Supervision de montage de nouveaux équipements et/ou installations ; supervision de réhabilitation d’équipements existants ; études et relevés, support à la vente et à la promotion des équipements sur sites ; développement d’équipements mécaniques et process considérant les aspects coûts de fabrication, énergie , environnement, qualité , sécurité.

Mars 2012-Juin 2012 Chargé d’affaires, Vesuvius Refratarios (Ind. Sidérurgique), Brésil

 Support technique complet de l’avant-vente à l’après-vente : Elaboration de projets techniques et commerciaux, Établissement de devis et chiffrages proposant la meilleure solution technique pour le client, et la meilleure solution commerciale pour l'entreprise, Installation et mise en service d’équipements d’automation, mécaniques et hydrauliques (Argentine, Brésil, Venezuela, Colombie…).

Avril 2005-Fevrier 2012 Chef de projets, Vesuvius (Ind. Sidérurgique), Belgique

 Analyse du cahier des charges, Planning, Vérifications de plans, Mise en place de solutions techniques, Suivi des achats, Suivi de production, Suivi d’équipes : BE et chantier, Installation et mise en service d’équipements d’automation, mécaniques et hydrauliques (Maroc, Tchéquie, Inde, Turquie, Arabie Saoudite…).

Février-Août 2004 Stagiaire Ingénieur R&D, Myriad (Ind.Métallurgique), Louvroil

 Sujet : Etude de la formation de dents de scies sur les bords de tôles laminées à froid.

 Actions menées : Etude bibliographique, Analyse du process de laminage, Analyse du process de cisaillage à lames circulaires, Cinématique de la cisaille sous CATIA V5, Détermination des paramètres influents, Simulation numérique du cisaillage à lames circulaires sous ABAQUS, Comparaison avec les résultats expérimentaux.

Mars-Juin 2003 Stagiaire en bureau des Méthodes, M. C. A. RENAULT, Maubeuge

 Sujet : Amélioration du process peinture.

 Actions menées : Analyse de l’outillage et du process peinture, Conception de la solution, Essais sur ligne, Contact avec les fournisseurs, Réalisation d’une butée plastique sous CATIA V5, Rédaction de procédés de fabrication.

Février-Avril 2001 Stagiaire en bureau d’études, STUDEC S.A., Brest

 D.A.O. : Reprises de plans d’une frégate de la Marine Marocaine sous AutoCAD R14.

 Documentation Technique : Station météorologique de l’Armée de l’Air Française.



LANGAGES INFORMATIQUES

Dessin :

Autocad, Catia V5, Solidworks, PRO-E Analyse de structure :

Ansys, Adams, Forge2, Pamcrash, Abaqus

Programmation :

Turbo Pascal, MATLAB 6.1 Autres langages :

Ms Office, Ms Project, Ms Explorer, Unix, Axapta (SAP)



DIVERS

Anglais : First Certificate in English de l’université de Cambridge, TOEIC 875

Parle couramment le Portugais. Notions d’Italien , Espagnol.