Erwan PINCHAUX

Ingénieur en électronique et informatique industrielle, j'ai acquis des connaissances en développement WEB au cours de mes différentes expériences professionnelles. Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités pour ma carrière.

Curieux et autonome j'ai un gout prononcé pour la conduite de projet. Devenir chef de projet et manager une équipe serait pour moi la prochaine étape que j'aimerais franchir.



Suite a de nombreux voyages notamment un an en Australie, je parle couramment anglais et je pourrais facilement utiliser cette langue dans mon métier.



Mes compétences :

JAVA

Microsoft Visual Studio

PHP

Typo3