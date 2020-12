Virage Gagnant accompagne les créateurs et entrepreneurs, artisans, commerçants à prendre conscience de l'importance de leur Eco Système notamment par une relation Client adaptée et pertinente et efficace.



Virage Gagnant propose des missions de Conseil, Formation, Accompagnement pour les Dirigeants d'entreprise souhaitant intégrer dans leur stratégie les nouvelles approches des modes de consommation.



Virage Gagnant dynamisme vos marchés, votre communauté en osant une communication innovante,originale cohérente avec vos valeurs.



Virage Gagnant à une expertise dans le secteur du BTP et en général dans le secteur de l'Artisanat et de la TPE.



Faire confiance à Virage Gagnant c'est s'assurer une qualité relationnelle forte et une visibilité pertinente et rentable.



Avec Virage Gagnant c'est Vendre Mieux et non Vendre Plus !



N'hésitez à me solliciter pour identifier avec vous vos marges de progrès possible.





ERWAN PLOUËT

Mobile : 06 68 43 84 00

email :erwan.plouet@gmail.com



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Partenariat

Eco conduite

Formation et accompagnement de dirigeants

Communication pédagogique

Promotion

Presse

Europe

Formation

Audiovisuel

Artisan

Coaching de dirigeants

Analyser écouter réfléchir agir

Pertinence

Anticipation

Analyse des besoins

P�dagogie

Empathie

Gestion de la relation client

Relations humaines

supervision