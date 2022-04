Erwan POULOUIN

Dynamique et professionnel.

Calme et sérieux.

Bac STg comptabilité (mention TB)

Bts cgo obtenu 13/20

Licence controle de gestion (major de promotion/mention bien)

Master 1 administration et gestion des entreprises (mention Bien)

Diplome management of control (Georgetown university, 1st graduate business school in 2012, Washington DC)

Master 2 management pilotage controle.



Anglais : TOIEC (780/990)



Mes compétences :

Managériales

Stratégiques

Informatique