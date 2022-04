Erwan QUELLET

Pour compléter un BAC STI génie mécanique, j'ai réalisé un BTS spécialisé dans la mécanique et l'automatisme Industriel. J'ai ensuite commencé mon expérience professionnelle au sein du bureau d'étude de la société VALIDEX. Suite à la mise en place d'une nouvelle gamme de matériels et l’amélioration des machines "catalogue" je décide d'intégrer la société SEGULA afin de diversifier mes compétences.



J’apprécie le travail en équipe et les différents aspects relationnels que j’ai pu rencontrés dans les divers projets auxquels j'ai participé.



En parallèle je suis pilote moto semi-professionnel en catégorie vitesse. (3ème du Championnat de France 2014) Je développe entre autres les suspensions pour la société partenaire FMP.



Mes compétences :

Conception

Chiffrage

Gestion de projet

SolidWorks

Catia v5

Mécanique

Innovation