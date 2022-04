Erwan Renan RIOU

Https://github.com/erwanriou



Fondateur de l’agence onlineArray, architecte diplômé d’Etat (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris val de Seine), Erwan Riou développe son expérience dans un contexte multi culturel.



Dans le cadre d’une recherche sur le rôle de l’architecture d’urgence en réponse aux catastrophes naturelles dans le monde, il conçoit un prototype innovant d’habitat d’urgence, plaçant la mobilité et la modularité au cœur de son projet.

Ses collaborations avec le cabinet Architurn à Paris, Intown Arquitetura à Rio de Janeiro et Synchronize-media à Barcelone lui ont permis d’affirmer son savoir faire dans des domaines variés : Architecture, Urbanisme, Web Design, development Web, SEO, SEM et Management.



Il développe son activité dans trois directions : architecture, Design et Web.

Pour chacune d’elles, trois mots définissent son engagement : modularité, simplicité et spécificité.

Modularité parce que ses projets intègrent la possibilité d’évoluer dans le temps.



Simplicité parce que la qualité d’une proposition, au-delà des recherches effectuées, se mesure à son évidence pour le client.

Spécificité parce que le client est au centre du projet avec sa personnalité, ses besoins, son contexte.



L’esthétique qu’il propose prend ses racines dans la qualité de sa réflexion fonctionnelle.



En recherchant des solutions cohérentes et en adéquation avec les aspirations de son client, il favorise le développement d’un mode de vie qui lui corresponde, où évidence rime avec bien-être.

Il place l’humain au cœur de ses projets.



Mes compétences :

Architecture

Architecte

DevOps

Web design

Développement web

MongoDB

Bash

SQL

Shell

Node.js

HTML 5

JavaScript

CSS 3