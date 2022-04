Erwan ROBERT

Voici mes compétences informatiques :

- Connaissances sur les pare-feux et les anti-virus (sophos , norton),

les logiciels de déploiements machines et applicatifs (Norton Ghost , WDS , WPI) ainsi que sur les systèmes d’exploitation Windows 2000/2003/2008 serveur et différentes distributions LINUX (Red Hat, Ubuntu et Debian)

- Prise d'appel et gestion d'incidents utilisateurs.

- Connaissances sur le filtrage, le routage, l’adressage IP, les

protocoles, la messagerie, les serveurs Proxy et FTP

- Mise en place de réseaux clients/serveurs et poste à poste.

- Utilisation et paramétrage des équipements Cisco.

- Analyse d’un réseau et optimisation.

- Maîtrises des technologies ADSL, SDSL, WDSL, BLR, Fibre, GPRS et

Ipsec.

-Connaissances des langages de script (PowerShell, Batch)

- Notions sur différents langages de programmation tel que

l’algorithme, l’HTML, le PHP , le Visual Basic, et sur les suites de

logiciels bureautiques (Open Office, Microsoft Office)

- Connaissances sur la VOIP

- Langue : anglais informatique courant

Par ailleurs :

Je sais travailler en équipe ou individuellement, je m'adapte facilement,et j'apprends rapidement.

J'ai aussi été maître de stage pour deux étudiants en BTS entre 2006 et 2008.



