Erwan ROLLET

ROLLET Erwan, j'étudie l'agriculture depuis 2007 tout d'abord à l'IUT AGRO de Brest puis à l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Je suis une personne sérieuse et passionnée par les sciences dans le domaine de l'élevage. J'ai eu différentes expériences dans ce domaine, de part ma famille et professionnelles (exploitations, ferme expérimentale, firme service, coopérative et entreprises privées).

Je travaille sur le terrain, auprès des éleveurs, tout d'abord comme technico-commercial en aliment à la Coopérative Garun-Paysanne (120 clients) puis aujourd'hui comme Animateur Technique chez Mineral 152.

Je suis également une personne agréable et investie dans différents milieux associatifs (Trésorier des XVIIIème Ovalies LaSalle Beauvais), réalisation de projets événementiels au sien de LaSalle Beauvais, ainsi que dans une association Les Ptits Korrigans.

Enfin je suis une personne dynamique et sportive. Je joue au football dans un club de 1995 à aujourd'hui ayant atteint le niveau régional avec mon équipe de 15 et 18 ans.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Access

Négociation commerciale

Agriculture polyculture élevage

Relationnel

Travail en équipe