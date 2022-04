Erwan SABATTIER

Ingénieur géologue et géotechnicien diplômé de l'IGAL (devenu LaSalle Beauvais) en 2007.



Ingénieur conception chez Fondasol après avoir exercé pendant 10 ans chez Fugro.



Mon travail consiste notamment en :

- la définition et le suivi de campagnes d'investigations,

- l'analyse des reconnaissances et essais in-situ,

- l'analyse d'essais en laboratoire,

- la synthèse de paramètres pour la construction de modèles géologiques et géotechniques.

- le dimensionnement d'ouvrages : fondations, soutènement, terrassement, mise hors d'eau... selon les normes et règlements en vigueur (Eurocodes notamment),

- la modélisation numérique : interaction sol/structure (Plaxis), calcul soutènement (Rido) et calcul stabilité (Talren).



J'ai notamment assuré la gestion et le suivi de marchés de reconnaissances géotechniques pour le compte du Grand Port Maritime du Havre et de Rouen, tant en site terrestre que nautique.



Ces projets, effectués pour des clients exigeants dans le respect d'objectifs de qualité et de sécurité élevés, m'ont permis de maîtriser les méthodes d'acquisition et de traitement des données.



Aujourd’hui spécialisé dans la synthèse de données pour des projets portuaires mais également immobiliers dans des environnements urbains complexes, je suis persuadé que l'établissement de modèles géologiques, géotechniques et hydrauliques précis est la base pour optimiser la conception des ouvrages, et ce quelque soit leurs destinations.



Mes compétences :

Géologie

Géotechnique