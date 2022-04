Erwan SADIMAN

Je suis sérieux et organisé dans mon travail, je n'hésite pas à me renseigner et à me documenter lorsque je rencontre un problème.



Je programme essentiellement en C et C++ mais je pratique aussi le JAVA ainsi que d'autre langage de programmation comme le VHDL et l'Objective-C.

J'ai quelques notions en Bash ainsi qu'en langage assembleur.



Je travail sous 4 OS différent: Linux, Mac, Windows et IBM iSeries (AS/400).



Je possède aussi des compétence en électronique, je n'hésite pas à prendre un fer à souder quand c'est nécessaire.



Mes compétences :

IBM

Programmation