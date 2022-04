Erwän SERPETTE

Parfaite Maitrise du secteur de l'industrie du Tourisme et des Loisirs.



Depuis une formation BTS classique qui permet de se familiariser avec diverses matières connexes telles que la communication, la gestion et l'économie, jusque différentes expériences professionnelles servant à mettre en exergue nos compétences intrinsèques.



Une expérience plutôt technique nous donne cette rigueur d'un outil informatique, de best practice, de normes à respecter donc d'une ligne de conduite administrative à tenir... de respecter des délais fixés...

Une expérience de la vente nous révèle plus qu'une partie de nous-mêmes, elle nous fait sonder et découvrir les autres pour apprécier et conserver ce qu'il y a de mieux et ainsi finaliser notre démarche.



Les voyages ouvrent notre horizon ou nous remettent à notre place. L'important n'est pas le bout du chemin, mais bien la façon d'y parvenir.



Gérer une équipe induit une empathie nécessaire à la bonne marche à suivre de l'entreprise dans laquelle nous évoluons chaque jour.

Gérer de Grands Comptes stimule notre orientation business de résultat, notre sens de la négociation, de l'approche, de l'écoute (...) pour finalement flatter un peu notre égo.

Se remettre en cause.

Le marketing quant à lui stimule notre créativité, on peut d'avantage se laisser aller vers une voie alternative toujours dans le respect de budgets et de préconisations précises...



Aujourd'hui il y a enfin cette envie de parfaire un cursus en découvrant pourquoi-pas de nouveaux secteurs, se lancer de nouveaux défis (comme l'apprentissage de nouvelles langues étrangères), transmettre humblement ses connaissances et expérience globale de tous ces process de vente, d'après-vente, de relation client, d'objectifs à atteindre.



L'aventure à 45 ans reste palpitante, forte de cette sagesse et maturité. Il y a ce temps pour tout, notamment celui nécessaire à la rédaction de ces quelques lignes qui je l'espère auront su faire plus que simplement vous interpeller.



Le principal étant de savoir conserver l'humain au coeur de nos préoccupations.



Bien à vous.



