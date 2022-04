Erwan SOEN

SOGETIM est une entreprise à taille humaine qui a pour objectif d’offrir à ses clients un ensemble de services de hautes qualités.



SOGETIM a pour vocation la Maintenance Multi-technique, avec une forte expertise dans les métiers du Génie Climatique et de l’électricité.



Nos Domaines de Compétence sont :

- L’ingénierie et la gestion de contrat de maintenance

- La Conduite et la Maintenance d’Installations Thermique et Électrique

- Les Audits Immobiliers dans le cadre d’opérations de pré-acquisition, vente, …





Mes compétences :

Prestations multitechniques

Suivi commercial

Offre de services

Prestations multiservices

Partenariat commercial