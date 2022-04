Erwan TANGUY

Je suis étudiant en 2ème années DUT Gestion des entreprises et administrations (GEA) Option Gestion Comptable et Financière (GCF). Je recherche un stage en contrôle de gestion afin d'acquérir une expérience professionnelle dans ce domaine qui me plait (stage de 8 semaines Avril-Mai).



J'ai pour projet d'intégrer à la rentrée 2015 une école de commerce ou bien un IAE. Mon projet professionnel est, à terme, de travailler dans l’ingénierie financière et si possible avec une dimension internationale.



Pour me contacter, [contact information provided]



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet