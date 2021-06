Erwan TANGUY

2015 - Avril 2021 Responsable de Production

Entreprise Christian Potier (Monteux)

(Société agroalimentaire de produits appertisés - 12 millions € CA moyen)



Organiser et suivre la planification, les approvisionnements, la fabrication, le conditionnement et létiquetage des produits

Planifier à 3 mois, 3 semaines, semaine

Gérer les approvisionnements primaire et secondaire.

Ordonnancer la production

Créer et améliorer les process de production

Optimiser la productivité (calcul et suivi dindicateur de production TRS)

Gérer et animer les équipes de production

Prévoir et commander les besoins en personnel intérimaire

Elaborer le planning du personnel permanent et intérimaire (40 personnes)

Former les nouveaux entrants en qualité, hygiène et sécurité

Former les opérateurs et les conducteurs de ligne aux nouvelles procédures de production

Leader les réunions journalières et hebdomadaires

Participation active au recrutement des nouveaux collaborateurs

Participer à la formulation et mise au point des produit

Valider lindustrialisation des recettes en lien avec la R et D

Calculer le prix de revient des nouveaux produits

Etudier lorganisation des besoins humains et techniques

Suivre les procédures de sécurité des aliments (référentiels IFS et BRC)

Process, nettoyage, traitement thermique

Gestion documentaire

Participation aux investigations des réclamations





2007- 2015 Responsable du conditionnement puis de la fabrication de lentreprise Christian Potier





2005-2006 Technicien et Responsable de maintenance

Société demballages Cavare (Cavaillon) / Cave coopérative (Bédoin)

Mettre en place dune maintenance préventive et dune maintenance autonome de loutil de production

Choisir et suivre les sous-traitants

Analyser et optimiser les méthodes de production

Gérer le stock de pièces détachées