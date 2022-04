Erwan THYBERT

J'ai acquis au cours de mon cursus les compétences nécessaires tout en me

familiarisant avec les différents outils mis à ma disposition. De plus, mon sens des

responsabilités, mes capacités d'initiative, mon autonomie ont été appréciés par ma

hiérarchie à l'occasion de mes différentes expériences professionnelles. D'une nature

sérieuse et déterminé, je serai capable de m'adapter rapidement au rythme et aux

méthodes de travail de votre structure et je me donnerai les moyens pour mener à

bien les fonctions que vous voudrez bien me confier.



Mes compétences :

Sérieux

Motivé