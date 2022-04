Bonjour, je suis Erwan Trecan 27 ans diplômé en commerce international. Je recherche actuellement un travail dans le Marketing international ou dans la Gestion de la relation client sur Barcelone.

Vous pouvez voir mes expériences et compétences ci-dessous.



Hello, im Erwan Trecan 27 years old graduated in International Management. I'm looking for job in the International Marketing sector or in the Customer Relationship Management in Barcelona.

You can see my experiences and my skills in this page.



Buenos dias, me llamo erwan Trecan tengo 27 años y soy licenciado en comercio internacional. Estoy buscando un trabajo en Marketing international o en gestión y servicio al cliente en Barcelona.

Usted puede ver mis competencias abajo.



Mes compétences :

Informatique

Négociation internationale

Développement international

Prospection internationale

Transport international

Marketing international

Service client

Gestion de la relation client