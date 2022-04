Erwan VANDOORNE

Infographie, Webdesign, UXdesign, Motion design sont mes maîtres mots.



Fort d’une expérience de plus de 5 ans dans le graphisme et le webdesign au travers de différentes missions en agence, en entreprise, en freelance, en France et à l’étranger.



Je peux réaliser l’ensemble de vos projets en communication graphique sur tout support: logo, charte graphique, carte de visite, papier à en-tête, dépliant, plaquette, flyer, site internet, newsletter, emailing, projet multimédia, etc…



Je m’adapte à votre demande, que vous commenciez votre projet d'entreprise, que vous vouliez améliorer votre visibilité sur la toile ou que vous souhaitiez réaliser une opération de communication, je serais à votre écoute pour qu’on obtienne ensemble un résultat correspondant à vos besoins.



Si vous avez un projet qu'il soit Web ou Print, n'hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre disposition pour toutes questions. Je suis également ouvert à un poste en CDI ou en CDD.



Spécialités : Photoshop, Illustrator, Indesign, Affinity Designer, Adobe XD, Première pro, After effect, HTML5, CSS3, Javascript, Notion en php-mysql.



Mes compétences :

HTML

BAFA

Permis de conduire B

Flash

JavaScript

Dessin

JQuery

CSS 3

Adobe Photoshop CS6

After effect CS6

Adobe première CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6