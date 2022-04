VILLARD Erwan EDUCATEUR SPORTIF Activités Pour Tous

35760 St.Grégoire

06 56 72 14 03

e-mail : erwan . Villard @ yahoo . fr

Né le 23 juin 1969 à Brest

permis B + véhicule



ETUDES-DIPLÔMES

2011: CQP 1 technicien cordiste (Gréta de Lozère)

2010: Monitorat voile au centre municipal de Douarnenez (29)

2009: Validation des pré-requis à l’entrée en formation « monitorat voile »

2008: Validation du Brevet National Sécurité Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.)

2007: Validation de l’option du Certificat de Spécialisation Escalade

2006: Formation et obtention du Brevet Professionnel J.E.P.S. « Activités Pour Tous »

2005: Validation du Tronc Commun du B.E.E.S. 1; Validation de L’A.F.P.S. S.A.M.

1994-96: Validation du Brevet professionnel et de Maîtrise d’enseignant en coiffure et esthétique (Niveau bac + 3)

1988-Terminal gestion et comptabilité au lycée à Brest



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Saisons 2011 à 2014: Animateur sportif (escalade,V.T.T.,Parcours accro-Branches, sports collectifs)

Saison 2010: Animateur sportif Port Leucate (34) Village Vacances Pour Tous

Saison 2009: Animateur sportif en Art du Cirque pour l'E.P.M.M. à Montpellier (34)

Saison 2008: Animateur sportif en Char à Voile et escalade pour Rêve de Mer (29)



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Compréhension des spécificités de chaque projet et adaptation à chaque public

Maîtrise des champs techniques et de l'ensemble des composantes du métier d'éducateur

Connaissance parfaite et respect des procédures et de la réglementation spécifique à l'activité

Habileté à l’accompagnement des publics de tous les âges dans les activités de pleine nature

Management et pilotage d'équipes (définition d’objectifs, respect des délais, contrôle qualité et suivi des plannings)

Compétence humaine (psychologue, pédagogue, médiateur, attentif, vigilant et fédérateur)

Compétence instrumentale (suivi et planification, aide à l'organisation, outil informatique, gestion et finances, évaluation des coûts et respect des budgets)

Bien Cordialement