Erwan VITIERE

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Palaiseau dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
BUREAUTIQUE : MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN OFFICE, GOOGLE DOCUMENTS
BASES DE DONNÉES : ORACLE, MS SQL SERVER, MYSQL, SQLITE
OUTILS : ECLIPSE, MS VISUAL STUDIO, POWERDESIGNER, BORLAND CALIBER RM, VMWARE (WORKSTATION & SERVER), ETC …
SYSTEMES : WINDOWS, GNU/LINUX, UNIX
SOCLES / FWK : DJANGO, GWT, IIS, APACHE, TOMCAT, STRUTS, HIBERNATE, CORBA
METHODES : CYCLE EN V, SCRUM
LANGAGES : C/C++, PYTHON, JAVA, C# .NET, SQL, DELPHI, PHP, AJAX, HTML, CSS, XML, UML, ADA
LIBRAIRIES : STL, MFC, WXWIDGETS, QT, TKINTER
Mes compétences :
Informatique
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