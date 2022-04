Erwan VITIERE

BUREAUTIQUE : MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN OFFICE, GOOGLE DOCUMENTS



BASES DE DONNÉES : ORACLE, MS SQL SERVER, MYSQL, SQLITE



OUTILS : ECLIPSE, MS VISUAL STUDIO, POWERDESIGNER, BORLAND CALIBER RM, VMWARE (WORKSTATION & SERVER), ETC …



SYSTEMES : WINDOWS, GNU/LINUX, UNIX



SOCLES / FWK : DJANGO, GWT, IIS, APACHE, TOMCAT, STRUTS, HIBERNATE, CORBA



METHODES : CYCLE EN V, SCRUM



LANGAGES : C/C++, PYTHON, JAVA, C# .NET, SQL, DELPHI, PHP, AJAX, HTML, CSS, XML, UML, ADA



LIBRAIRIES : STL, MFC, WXWIDGETS, QT, TKINTER



