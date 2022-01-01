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Erwan VITIERE

Paris

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Palaiseau dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

BUREAUTIQUE : MS OFFICE, MS PROJECT, OPEN OFFICE, GOOGLE DOCUMENTS

BASES DE DONNÉES : ORACLE, MS SQL SERVER, MYSQL, SQLITE

OUTILS : ECLIPSE, MS VISUAL STUDIO, POWERDESIGNER, BORLAND CALIBER RM, VMWARE (WORKSTATION & SERVER), ETC …

SYSTEMES : WINDOWS, GNU/LINUX, UNIX

SOCLES / FWK : DJANGO, GWT, IIS, APACHE, TOMCAT, STRUTS, HIBERNATE, CORBA

METHODES : CYCLE EN V, SCRUM

LANGAGES : C/C++, PYTHON, JAVA, C# .NET, SQL, DELPHI, PHP, AJAX, HTML, CSS, XML, UML, ADA

LIBRAIRIES : STL, MFC, WXWIDGETS, QT, TKINTER

Mes compétences :
Informatique
Javascript
SQL
PHP
Java EE
Java Platform
Linux
Oracle
JQuery
Python
.NET
C sharp

Entreprises

  • Aptus pour la Banque de France - Expert technique

    Paris 2011 - 2012 Domaine bancaire.
    Expertise technologique et normalisation d'architecture.

  • THALES CS pour Aptus groupe Ausy - Chef de Projet

    2011 - 2011 Réalisation du prototype (application Web) du système de gestion des moyens de communications embarqués sur les navires de guerre (marine nationale).

    Environnement : Windows Server, Linux, GWT, Java, Ajax, CSS

  • Aptus pour EDF - Expert technique

    2011 - 2012 Domaine du nucléaire.

  • Aptus - Expert technique

    2010 - 2010 Projet SI Support
    Réalisation d’un portail Web de demande et de suivi de services transverses à la Direction Des Projets.

    Environnement : Linux, Tomcat, J2EE, Struts, jBPM, Hibernate, MySQL

  • Aptus - Product Owner

    2010 - 2011 Réalisation du système d’information transverse aux différentes « directions » de la société; En méthode agile SCRUM pour la gestion d’une équipe en nearshore (Tunisie).

    Environnement : Windows, JBOSS, J2EE, JPA, MySQL, Maven, Hudson

  • ANDRA pour Aptus - Chef de Projet

    2009 - 2009 Projet Alliances-Archi

    Dans le domaine du nucléaire, refonte de simplification et optimisation de la plateforme Alliances permettant l’utilisation de codes de calculs (modules chimie, transport, hydraulique, déchets, etc…) de simulation pour l’Andra, le CEA et l’EDF.

    Environnement : Scientific Linux, Python, C/C++, Fortran, bash

  • THALES TS pour Aptus - Chef de Projet

    2008 - 2010 Projet EOD Registrar Toronto – CANADA
    Réalisation du système central de billettique pour les transports en commun du comté de Toronto.
    Système d’Information Web à base de la technologie Microsoft .NET.

    Projet EOD Registrar Dubaï - Émirats Arabes Unis
    Réalisation du système central de billettique pour les transports en commun de la ville de Dubaï (à partir du projet EOD Toronto).
    Système d’Information Web à base de la technologie .NET.

    Environnement : Windows Server, C#, Dot.net, C++, Python, Xslt, SQL Server 2005,
    Virtualisation VmWare

  • IRSN pour Aptus - Chef de Projet

    2007 - 2010 Dans le domaine du nucléaire et pour le laboratoire d'études, de recherche, de développement de l’IRSN ; développement d’un logiciel scientifique permettant l’automatisation de l’exploitation des résultats de calculs de criticité des transports de matériaux radioactifs (post-traitement du logiciel MORET).

    Environnement : Windows, Linux (Ubuntu), Python, wxPython, COM, API OpenOffice.org
    (PyUno), SqLite, XML (OpenXML, OASIS), Eclipse.

  • Aptus - Formateur & référent Python

    2007 - maintenant Dans le cadre du poste de référent technique Python et méthode agile.

    Formations externe et interne au langage de programmation Python (apprentissage et avancé) dans le cadre de l’offre de formation APTUS.

  • Aptus - Chef de Projet avant-vente

    2006 - maintenant Pôle Réponse aux Appels d’Offres :
    Réalisation de réponses à appel d’offres (proposition technico-économique) concernant le marché public comme le privé (maquettages, prototypages, soutenances, etc …).

  • CNRS - Développeur informatique

    Paris 1998 - 2001

  • Alcatel Lucent - Développeur informatique

    Paris 1998 - 1998

Formations

Réseau